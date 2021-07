Jalgpallis katsetatakse drastilisi reeglimuudatusi

Kolmanda muudatusena eemaldatakse mängijad kollase kaardi järel viieks minutiks väljakult . See tähendab, et patustaja tiim peaks mingi aja saama hakkama vähemuses.

Kas ja kui palju nendest reeglitest tippjalgpalli jõuab, pole teada, sest praegu on tegu lihtsalt eksperimendiga. Kuid see näitab seda, et FIFA on valmis uusi asju katsetama.