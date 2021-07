Müstilise rekordiparandusega Euroopa tippmargi jooksnud šveitslane on jamas

Nimelt postitati Instagrami hiljuti video, kus on näha, kuidas Wilson treenib Las Vegases koos Raymond Stewartiga, kes suutis esimese jamaikalasena ületada 10 sekundi piiri. Probleem seisneb selles, et talle on määratud eluaegne sportlaste treenimise keeld.

Selle sai ta 2010. aastal, kui USA antidopinguagentuur USADA tuvastas, et Stewart oli oma hoolealustele dopinguaineid hankinud. Keeld tähendab, et kõiki temaga treeninud sportlasi ähvardavad hiljem sanktsioonid.

Šveitslane ise sõnas Blickile, et ei teadnud, kellega on tegu. «Ma olin Las Vegases treenimas ja Stewart mängis murul jalgpalli. Mu treener küsis, kas ma tean teda. Vastasin ei. Siis ütles ta, et tegu on esimese jamaikalasega, kes 100 meetrit alla 10 sekundiga jooksis ja äkki on tal üks-kaks nõuannet.