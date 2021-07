Eestis kehtivad seadused päästsid meeletult kiirust ületanud Neuville'i karmimast karistusest

Mootoriprobleemide küüsis vaevelnud Neuville kihutas kiiruskatsete vahelisel ülesõidul tavaliikluses 90 km/h alas hoopis 190-ga. Rahvusvaheline Autoliit (FIA) märkas seda GPS-seadme kaudu ning nõnda tuvastatigi rikkumine. Just seetõttu ei saa ka Eesti politsei rikkuja suhtes midagi teha, kuna rikkumist ei tuvastanud korrakaitsja.

«Kui mis tahes töökollektiivis on omavaheline kokkulepe, et GPS näidu alusel võib firma oma kiirust ületanud autojuhte ise vastutusele võtta, siis on see nende kodukord ja kokkulepe. Seda olenemata sellest, kas tegu on rallisõitja, pikamaasõidujuhi, taksojuhi või kellegi teisega,» selgitas Postimehele politsei- ja piirivalveameti peaspetsialist Kerly Virk.

«Politsei tugineb rikkumiste tuvastamisel selgetele reeglitele ja seadustele, et kohelda kõiki võrdsetel alustel. Kiiruse mõõtmise metoodika on seadustes väga selgelt paika pandud. Ühelt poolt nõuab seadus, et mõõtja ise peab olema saanud väljaõppe vastava kiirusmõõtjaga töötamiseks. Teisalt peab seade olema taadeldud ehk vastama kõigile nõuetele. Politsei ei tee ega saagi vormistada protokolli GPS-seadme näidu põhjal, sest need näidud võivad olenevalt seadmest oluliselt erinevaid tulemusi anda,» jätkas Virk.

Seega on ekslik arvata, et politsei käed jäävad sellises olukorras lühikeseks. Politseitöös on esmatähtis täpsus. Kõiki tuleb kohelda samadel selgetel ja õiglastel alustel.