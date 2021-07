Eesti käsipalliklubid said teada esimesed vastased eurosarjas

«Hoidsin pöialt, et mitte Kaunase Granitast saada, sest viimaste pallideni oli see võimalus õhus. Bosnialastest oli kindlasti ka tugevamaid vastaseid, ses suhtes võib rahul olla. Usun, et Sloga on mängitav vastane meie jaoks, viimastel aastatel on nii meie klubid kui ka koondis Bosnia meeskondadega hästi mänginud,» tegi Viljandi peatreener Marko Koks kiire analüüsi.