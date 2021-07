Sel suvel lahti läinud jalgpalli eurosarjade võistluste eel räägiti sageli sellest, et täna Varssavis sealse Legia vastu Meistrite liiga teist eelringi alustaval Eesti esiklubil FC Floral on varasemaga võrreldes oluliselt suurem ja parem võimalus jõuda alagrupiturniirile. Kuidas see on võimalikuks osutunud?