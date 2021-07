Spordi lühiuudised: poolakate jamad olümpiamängudel, käsipallurite eurosarja vastased

Nördinud Poola ujujad saadeti Tokyost koju

Kuus Poola ujujat jäävad olümpiamängudelt kõrvale kohaliku ujumisliidu administratiivse eksimuse tõttu. Nimelt oli probleemiks, et Poola alaliit ei mõistnud korrektselt Rahvusvahelise Ujumisliidu (FINA) kriteeriumeid ja seetõttu saadeti Tokyosse liiga palju ujujaid. FINA ei kinnitanud nende osalust ning nõnda puudus neil võimalus üldse osaleda. Tekkinud segaduse järel nõuavad ujujad kogu alaliidu juhatuse tagasiastumist. «Ma olen juhtunust šokeeritud. See on absurdne olukord ja midagi sellist ei tohiks kunagi juhtuda. Ma loodan, et ärkan kunagi sellest õudusunenäost üles,» kirjutas ühismeedias Mateusz Chowaniec, üks kuuest koju saadetavast ujujast.