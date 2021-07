Lisaks belglasele käisid Kulbilohus väledaid putukaid, nagu 110-120-hobujõulist neljarattalist meil hellitavalt kutsutakse, proovimas ka Oliver ja Petter Solberg ning Julien Ingrassia. Neist viimane ei teinud masinaga just kõige paremat tutvust. Nimelt õnnestus prantslasel masina parem tagumine õõtshoob juba neljandas kurvis pooleks murda.

Tegelikult oli Ingrassia aga patust puhas: «Mulle öeldi õnneks kohe, et see polnud minu süü. Nad sõitsid juba eile palju ning see ütles üles, kuna oli palju vatti saanud ja kulunud.»