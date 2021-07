Bürokraatia sundis Sorga USAs tütarklubisse laenule

Säärane vangerdus oli vajalik, sest MLSis on igal klubil leegionäride jaoks kaheksa kohta, kuid kuna Loundouni näol on tegemist D.C. tütarklubiga, siis saavad mängijad saavad kahe tiimi vahel iganädalasest vabalt liikuda.

Sorga agent Harri Ojamaa kinnitas samuti Soccernet.ee-le, et sisuliselt ei muutu sellega mängija jaoks midagi. «Paberite järgi laenati ta küll esiliigasse duubelmeeskonda, aga treenimist jätkab ta esindusega ning samuti saab D.C. United teda kasutada MLS-i mängudes. Eelmisel aastal ei saanud ta duubelmeeskonnas mängupraktikat seetõttu, et oleks siis pärast igat esiliiga mängu pidanud olema eneseisolatsioonis, mis oleks muutnud tema esinduses treenimise ja mängimise pea võimatuks. Praegu on see aga lihtsamaks tehtud ja ma arvan, et kui noor mängija ei saa kõrgliigas piisavalt mängupraktikat, siis on esiliigas mängimine igati kasulik,» selgitas Ojamaa.