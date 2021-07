Eesti jalgpallieksperdid on drastiliste reeglimuudatuste asjus skeptilised

Mõned päevad tagasi hakkasid maailma spordimeedias levima kuuldused, et Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) katsetab mitmeid reeglimuutusi. Kuigi hiljem tuli FIFA välja avaldusega, et seostatud reeglimuutused ei ole nende mõte, on fakt, et Hollandis katsetasid tipptiimide noortemeeskonnad karikavõistlustel uues formaadis jalgpalli. Seetõttu otsustas Postimees uurida paarilt siinselt jalgpallieksperdilt, mida nemad sellest arvavad.