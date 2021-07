Alex Wilsoni Euroopa rekord tühistati, sportlane langes maailma edetabelis 418. kohale

Ilta Sanomat kirjutab, et kui algselt tõusis Jamaika juurtega Wilson ameeriklase Trayvon Bromelli (9,77) järel teiseks, siis nüüd on tabelitest eemaldatud. Mis tähendab, et ajutiselt Euroopa rekordiks märgitud aega ei joostud määrustepäraselt. Tulemuse uurimist pole veel aga lõpetatud.

Wilsoni imejooksus hakati kahtlema juba koheselt pärast tulemuste avaldumist, sest jamaikalane parandas oma tippmarki koguni 0,34 sekundi võrra. Spekuleeriti, et ajavõtusüsteem ei pruukinud olla korrektne ning väideti, et Georgia staadionil puudus stardi infosüsteem.

Wilsoni probleemid ei pruugi aga lõppeda pelgalt rekordi kustutamisega, sest hiljuti postitati Instagrammi video, kus on näha, et Wilson treenib Las Vegases koos Raymond Stewartiga, kes suutis esimese jamaikalasena ületada 10 sekundi piiri. Probleem seisneb selles, et Stewartile on määratud eluaegne sportlaste treenimise keeld.