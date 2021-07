Vassiljev võitlusliku mängu järel: midagi pole ette heita, jätsime endast kõik väljakule

«Meie jaoks oli raske mäng, eriti lõpp,» tunnistas Henn alustuseks. «Kuni 60. minutini oli mäng päris võrdne, pärast seda hakkasid nad suruma. Neil oli jõudu ja energiat rohkem, see oligi lõpus otsustav. Hea on, et see on kõigest üks pool mängust, seis on veel lahtine. Peame järgmises mängus võitlema hea tulemuse eest,» oli Flora peatreeneri esmane kommentaar pärast kohtumist.

Jürgen Henn. FOTO: Frey-Pressebild/Deines/Scanpix

Flora tegi kahtlemata karukoopas suurepärase esituse, kuid Legia mõlemad väravad sündisid Eesti klubi kaitsemängijate prohmakatest. Seetõttu olid Henni vallanud tunded kahetised. «Mängisime peaaegu terve mängu väga hästi. Teisest küljest, keskendume sellele, et me ei kaotanud mängu suurelt ja teine pool on veel ees. Tallinnas meil on veel võimalused võidelda edasipääsu nimel. Teeme kõik endast olenevalt, et see mäng tuleks selline, et paneme kõik endast välja.»

Peatreeneri arvates oli Flora mängupilt ja emotsioon väljakul võrreldav eelmistel hooaegadel eelringides Zagrebi Dünamo ja Frankfurti Eintrachti vastu. Samas polnud Poola tippu kuuluva klubi vastu lihtne kõiki oma plaane ellu viia. «Nende varajane värav meid selles mõttes aitas, et nad said oma kiire värava kätte. Favoriit andis järgi ja lasi meid mängu sisse. Lõpus oli selge, et vahetustega ja kodupubliku toel prooviti mängu muuta. Meil sellisel tasemel kogemust ja jõudu veel natuke napib,» ütles Henn.

Kohtumise tipphetked:

Augustis 37. sünnipäeva tähistav Flora kapten Konstantin Vassiljev vastas pressikonverentsi alguses mitmetele küsimustele soravas poola keeles. Viis aastat erinevates Poola klubides mänginud Vassiljev andis neile oma põhjalikkuses ka ammendavad vastused. Eesti ajakirjanikele avaldas ta, et kuigi Flora on viimastel hooaegadel kõvasti arenenud, oleks tema tahtnud näha veelgi suuremaid samme.

«Ma tahaks, et areng toimuks veel kiiremini. Üldjuhul olen rahul. Kõik viimastel aastatel olnud euromängud on andnud meesele enesekindlust juurde. Millalgi peavad tulema need hetked, et saaksime tugevamate vastu mängus sees olla. Enamus mängust olimegi, aga viimasel 20 minutil jäime surve alla.

See oli mingis mõttes võõrsil Legia vastu loogiline, aga seda ei tahaks näha. Meestele pole kindlasti midagi ette heita, endast jäeti kõik väljakule. Nüüd on rasked päevad ees, taastumine, ja siis tahame kodupubliku ees valmis olla. Loodetavasti paljud tulevad, tahame anda hea lahingud,» ütles Vassiljev.

Klubi kapten tunnustas ka Flora ründaja Hendrik Ojamaad, kes kuulus Legia ridadesse hooajal 2013-14. «Henrik mängis endise koduklubi vastu ja tegi üldiselt hea mängu. Ta tahtiski ennast neile näidata,» rääkis Vassiljev.

Veel Poola kõrgliiga tausta avades rääkis Vassiljev, et Legia eesmärgid on alati olnud kõrged ja nad tahavad igal hooajal pääseda kõige tugevama eurosarja alagruppi. «Kindlasti on Legia selline klubi, kel on võimalusi ja potentsiaali. Nad panustavad, et jõuda Euroopas kaugele. Meie jaoks oli ta igal juhul tugev vastane. Mis neist saab, kui nad peaksid meist jagu saama, see on nende oma asi. Nende ambitsioon on tugev, nad tahavad igal aastal Meistrite liiga alagrupiturniirile. Kas see õnnestub ei tea, konkurents on päris suur,» pakkus Vassiljev.