«Astronaut» tituleeris end Eesti kuningaks, kuid WRC-debüüt ei ole tema unistus

Viimasel katsel toimunud intsidendi põhjustas tema sõnul aga teiseks läbimiseks kehvaks muutunud kruusatee. «Iga sõitja võib öelda, et need rööpad olid... mul ei ole lihtsalt sõnu. Jäin enne hüpet teesse kinni, seal oli trajektoori ääres suur-suur auk, mida ma ei näinud. Ma ei suutnud seda vältida ja käisime üle katuse,» kõlas venelase kommentaar.

Aleksei Lukjanuk sai Rally Estonia finišipoodiumile sõita naeratus näol. Taustal on tema vigastatud Škoda Fabia. FOTO: Nikos Katikis via www.imago-images.de/Scanpix

Viimase päeva üle katuse käimine välja jätta, siis jäi Lukjanuk oma saavutusega rahule ja andis endale huvitava tiitli. «Päris hea on teada, et olen Eesti kuningas. Olen endine Eesti meister 2014. aastast, sõitsin siis Mitsubishiga. Nendele teedele naasta on alati rõõm, kuigi ralli on võrreldes toonasega kõvasti muutunud. Samas nende teede hing on endine ja nad on mulle sobinud. Nautisin igat kilomeetrit ja siin võistlemine oli suur rõõm.»