Endise maailmameistri arvates on Alonso endiselt parim F1 sõitja

39-aastane Alonso naases sel hooajal kuninglikku autosarja ja on viimastel etappidel näidanud väga head minekut, teenides punkte viiel järjestikusel etapil.

«Minu arvates on ta ikka veel parim. Alonso on isegi peale kahe aastast pausi väga konkurentsivõimeline ja näitas taas uue võistkonnaga kohanemisel tippklassi.

Ilma igasuguse kahtluseta aitab ta võistkonnal autot arendada. Alonso on kindlasti üks suurimaid talente, keda kunagi nähtud, hoolimata sellest, et maailmameistritiitleid on tal ainult kaks,» vahendab Soymotor.com Fittipaldi sõnu.