Bottas võib järgmisel aastal röövida Räikköneni koha F1-s

Kuna üha rohkem ja kindlamal toonil räägitakse, et 23-aastane George Russell saab järgmisel hooajal võimaluse Mercedeses, siis peab Bottas endale hakkama vaikselt uut tiimi otsima. Samas plaanib Alfa Romeo hooaja lõpus välja vahetada Räikköneni ja nii võibki minna, et üks soomlane asendab teist.

Motorsport-Totali ajakirjanik Christian Nimmervoll rääkis, et Bottase esindajad on Alfa Romeo tiimipealiku Frederic Vasseur'iga juba ühendust võtnud. «Lepingu tingimused näiteks palk, ei ole veel kokku lepitud, aga minu informatsiooni kohaselt on Bottasele pakutud kohta Alfa Romeos,» kirjutas Nimmervoll.