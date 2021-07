Rapla sai paika esimesed pusletükid

Eile andis Rapla teada, et on löönud käed Sven Kaldrega ja täna kinnitati, et ka tema noorem vend Tom jätkab meeskonnas.

«Pronks maitseb küll hästi, aga finaalis mängimine on see, mille pärast juba jälle eesmärgipäraselt treenin. Selleks hooajaks sai käed löödud juba juulis, mis võrreldes eelmise aastaga on ikka väga vara, aga peamisteks põhjusteks on ikkagi meie Rapla fännid, kogukond ja kindlasti uue peatreeneri kogemus, ootan põnevusega, mis sündima hakkab,» sõnas Sven Kaldre tiimi pressiteenistusele. Kusjuures tema jaoks on tegu juba 10. hooajaga Rapla särgis.

Ta kogus möödunud hooajal Paf Korvpalli Meistriliigas 11 punkti mängu kohta ning aitas Raplal võita pronksmedali. Eesti-Läti liigas oli tema keskmine punktisaak 7,4 ja Rapla saavutas seal neljanda koha.

«Mul on suur hea meel jätkata oma teist hooaega Raplas. Süües kasvab isu ning kindlasti on nii meeskondlikus kui ka isiklikus plaanis soov aina kõrgemale pürgida ja ma leian, et Rapla on selleks väga hea koht,» sõnas Tom Kaldre.