Kas ehitatud hüpped olid Rally Estonial liiast? Aava: soovime head sõud, kus keegi vigastada ei saaks

Kui vaadata veidi ajast tagasi, siis oli Rally Estonia mitmel aastal paljudele sõitjatele peaprooviks Soome rallile. Seal mõistagi on väga palju hüppeid ning nõnda pidi ka siin sarnased olud olema, et sõitjaid endale meelitada. Nüüd on Eestis aga oma MM-etapp ja nõnda tekib küsimus, kas enam peaks jäljendama Soome teid.

Rally Estonial on olnud kaks tõsisemat seljavigastust. 2019. aastal pidi mitmed kuud rallist eemal olema Elfyn Evans ning nüüd sai haiget Barritt. Olid ju Katsuta ja Barritt liikumas poodiumikursil, kui nad katkestama sunniti.

Sõitjad on sellel meelel, et Soomest pole päris identselt šnitti võetud. Kui hüpped on sama võimsad, siis maandumisala pole ikkagi neutraalne. Eestis maandutakse sisuliselt siledale pinnasele, kui Soomes kerges kallakus. Rally Estonia direktor Urmo Aava on probleemist teadlik.