Taas koondisedressi selga tõmmanud Rikberg: see on selline proovimine

Kuidas siis ikkagi nii läks? «Peatreener [Cédric Énard] helistas ja ütles, et tahaks minuga ka tööd teha ning kas oleks valmis tulema? Ütlesin, et võime proovida, kuid ega midagi kiita pole: tervis on nagu ta on. Aga proovime,» sõnas libero esmaspäeval Kalevi spordihallis Eesti ajakirjanikele.