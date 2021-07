Korvpallikoondis sai täiendust: oma debüüdi võib teha 17-aastane ja 211 cm pikkune Madridi Reali noormees

Peatreener Toijala toonitas, et eesolevad kohtumised on Eesti rahvuskoondise jaoks väga olulised. «Oleme saanud küll kõvasti koos trenni teha, aga mäng on mäng. On väga tähtis mängijatele võistlusmomenti pakkuda ja meie treeneritena saame omakorda parema pildi koondise hetkeseisust. Soovime mänguaega kolme mängu lõikes jagada selliselt, et kõik 18 mängijat saaksid end näidata. Nagu ma suve alguses ütlesin, siis heitlus järgmise aasta EM-finaalturniiri koosseisu pääsemiseks on alanud.»