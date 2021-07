Kalev/Cramo võõrustab eurosarja kvalifikatsiooniturniiri

Juba varem oli teada, et avaringist teed alustav Cramo kohtub esmalt Sportinguga. Kui neil õnnestub Portugali meister alistada, astub vastu Mornar ning võimalikus finaalis Juventus, Bamberg või Kapfenberg. Koha põhiturniiril tagab vaid võitja.

Kui Meistrite liiga on Euroopa tugevuselt teine-kolmas eurosari, siis Pärnu Sadam paneb end proovile tugevuselt neljandas ehk FIBA Europe Cup'is.

Sellele võistlusele on end üles andnud 33 klubi, kellest 14 pääsevad otse põhiturniirile. Samuti on 15 Meistrite liiga kvalifikatsioonis osalenud tiimi andnud teada, et soovivad väljalangemise korral taanduda Europe Cup'i. 15 võistkonnast 14 pääsevad otse põhiturniirile.