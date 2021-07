Üle 100 miljoni albumi müünud popstaar pakkus, et tasub Norra koondise trahvi

Norra koondislased kandsid EMi pronksimatšis lühikesi pükse, mille külje pikkus ületas lubatud kümmet sentimeetrit. Sellega taheti protestida bikiinide vastu, mis on nende sõnul ebamugavad ja alandavad.

«See peaks olema standardiseeritud raamistikus vaba valik, kõige olulisem asi peaks olema see, et sportlasel oleks varustus, milles ta ennast mugavalt tunneks,» sõnas Norra Käsipalliliidu president Kare Geir Lio AFP-le, et nad kavatsevad ise sportlaste trahvi kinni maksta.