Kalev/Cramo sai tulevaks hooajaks paika järjekordse pusletüki

«Meil on hea meel, et Kregor meiega jätkab. Eelmise hooaja lõpetanud vigastus jättis nii klubile kui ka mängijale tunde, et on vaja edasi areneda ning teha seda koos,» võttis Hermeti üheaastase lepingupikenduse sõnadesse kokku Kalevi abitreener Indrek Reinbok.