Miks kutsutakse jalgpallisaapaid putsadeks ja jalgpallisokke kedradeks?

Uudishimulik lugeja Tarmo saatis ajakirjale Jalka aga põneva küsimuse – ta soovib teada, kuidas on sellised ainult jalgpallile omased terminid tekkinud või kust need sõnad eesti keelde tulevad.

«Jalgpallisaabaste nimetuse oleme samuti juba eelmise sajandi algul mugandanud inglise (boots ehk saapad) ja vene keele kaudu (бутсы). Kuigi vene keeles on jalgpallisaapa nimetus бутса, on eesti keeles juba 1930. aastail kasutatud tugeva p-ga mugandit putsad.

Jalgpallisokid ehk kedrid (ka kedrad) tulevad meile samuti vene keele kaudu (гетры) – vene keelde on see sõna omakorda tulnud prantsuse keelest (guêtre ehk kamass, säärekate, sääris).

See tähendus – nagu ka a-ga kuju «kedrad» – näib meie keeles olevat uuem, näiteks 2012 ilmunud võõrsõnade leksikonis on kedrid esitatud ainult kinga- või säärekatte tähenduses. Eesti keele instituudi ühendsõnastikus 2021 on aga juba lisatud ka jalgpallisoki tähendus ja kuju «kedrad». Pean tunnistama, et olen ise siiani teadnud eeskätt just kedrisid kui kinga- või säärekatteid, jalgpallitähendus on mullegi uus.»