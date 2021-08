Kalev/Cramo lõi käed järjekordse võõrleegionäriga

Oklahoma State’i särgis mängis ta kahel aastal kokku 50 kohtumist ning oma teisel aastal kogus keskmiselt 26,2 minutit, 6,2 punkti, 5,7 lauapalli ja 1,2 blokki mängus. Teda ennast see roll aga ei rahuldanud ja Murphy otsustas ühe kolledžiaasta vahele jätta, et siirduda Miami ülikooli. Ülemineku järel tema statistilised näitajad eriti palju võrreldes selle teise ülikooliaastaga ei muutunud, kui parimad numbrid kirjutas «number neli» Murphy ajalukku oma viimasel aastal üliõpilasena: 31 kohtumisega keskmiselt 29,8 minutit, 6,9 punkti ja 7,2 lauapalli.

Kalev/Cramo abitreener Akselis Vairogs sõnas Murphy iseloomustuseks: «Tema näol on tegemist väga energilise mängijaga, kellest saab üks meie põhi pikk. Ta jaksab hüpata ja on liikuv ning suudab hästi katete järel korvi alla pöörata. Tal on all kogemused headest liigadest ning saame näha, kuidas ta VTB Ühisliiga tasemele reageerib.»