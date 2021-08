Teisena lõpetanud Vetteli diskvalifitseerimine oli rõõmusõnum Hamiltonile

Rahvusvaheline autoliit (FIA) pole aga Vetteli tulemust veel lõplikult tühistanud, sest meeskonnal on võimalus otsus apelleerida. FIA teatas, et Vetteli autost suudeti kätte saada väid 0,3 liitrit kütust. Nende sõnul pole võimalik kinnitada, et sakslane ei saanud selle tõttu võistluses eelist.