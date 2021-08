Eesti krossisõitja tuli juunioride MMil esikuuikusse

Ta jätkas. «Aga kui ma kogu pilti kõrvalt vaatasin, siis mina isiklikult nii rahul ei ole. Tööd on vaja veel palju teha ja sõiduoskusi kõvasti osavamaks lihvida. 65cc klassi tulemused olid head, aga teiste klasside tulemused polnud ikka see, miks siia Kreeka tuldi. Poisitiivne oli aga see, et võitsime Green Cup tiitli. Olime kõige looduse sõbralikumad ja puhtamad prügi ning muu majandamisega. Isegi meeskonna korralduse ja väljasolekuga tegime paljudele riikidele silmad ette. Siinkohal suur tänu meeskonna teisele eestvedajale Jaan Salustele, tiimi mehaanikutele, abilistele, toetajatele, sõitjatele ning nende vanematele. Aga sõitjatematerjali meil on ja nüüd on vaja veel poisse paremaks lihvida, et siis järgmine aasta Soome MM-il igas klassis paremini esineda.»