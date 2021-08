Eesti ringrajasõitjad tõid Soomest hulga isiklikke rekordeid ja pidasid põnevaid duelle

Klassis B1200 suutis Rannus Ervin (Suzuki, Biker 24 Motospordiklubi) Taavi Nahkost (Ducati, Vihur Motosport) sõidu keskel finišijärgses kurvis mööda sõita nii, et saapatallast sädemeid lendas ja Nahkole tundus, et konkurent kohe rajalt välja sõidab. Nii siiski ei juhtunud ja Ervin lõpetas oma klassi esimesena (üldarvestuses 10.) Nahko ja Jarmo Kivi (BMW, Vihur Motosport) ees. Sõidu pikkuseks oli Superbike’idele kohaselt 18 ringi, mis Nahko sõnul korralikult läbi võttis ja käed paksuks tõmbas. Teised poodiumile tõusnud nii suurt väsimust ei kurtnud. Pühapäevases teises sõidus ei pääsenud Ervin poodiumi kõrgeimale astmele samuti heitluseta — seekord pidas ta tõsise duelli, kus mitmel korral kohti vahetati, maha Kiviga, auk Ervini saapas kulus aga sõidu jooksul nii sügavaks, et ulatus varbani. Nahko tsiklil oli probleeme käiguvahetusega ja ta sõitis enda sõnul lihtsalt lõpuni ehk kolmandale kohale.

Supersport 300 klassis suutis Hugo-Brent Freimann (Yamaha, Vihur Motosport) terve esimese võistlussõidu end soomlase Rasmus Nurmi tuules hoida ja lõpetaski teisena, jäädes 8,922 sekundi kaugusele. Teises sõidus püsis ta tihedalt neliku Nurmi, Arttu Matikainen, Juho Kantola järel, kuid neist mööda sõita ei suutnud. Muuhulgas sõitis Freimann nädalavahetusel välja oma isikliku parima aja sellel rajal 1.24,489. 12-aastane Freimann on soomlaste reeglite järgi liiga noor, et nende arvestuses selles klassis võistelda, kuid Eestis on tal see lubatud.