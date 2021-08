Murelik Hamilton kardab, et koroonaviirus on tema tervisele jälje jätnud

«Ma olen pärast sõitu nii väsinud. See oli üks imelikumaid kogemusi, mis mul on poodiumil olnud,» rääkis Hamilton Autosportile. «Ma olin uimane ja poodiumil muutus kõik uduseks. Ma olen terve aasta võidelnud oma tervisega, et pärast eelmise aasta lõpus juhtunut terve olla ja see on endiselt lahing,» ütles Mercedese piloot.

«Ma pole sellest kellegagi rääkinud, aga mulle tundub, et see on veniv. Ma mäletan, kuidas see koroonaviirus mulle algselt mõjus ja pärast seda on treening teistsugune olnud. Kurnatuse tase on teine ja see on paras väljakutse,» jätkas Hamilton.