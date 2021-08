Eesti neidude käsipallikoondis sõidab EMile

«Ühe põhipommitaja Alina eemalejäämine on muidugi tagasilöök, aga meil on väga ühtne ja universaalne võistkond ning saame hakkama. Hannah tõestas end treeninglaagris ja Läti-mängudes väga kõva võitlejana. Kui rünnakul ehk pisut kaotame, siis kaitses pigem võidame,» lahkas treener Kaupo Liiva koosseisumuudatust.

Eesti alustab EM-turniiri reedel, 6. augustil Itaalia vastu, esmaspäeval on vastaseks Serbia ja 12. augustil kohtutakse Fääri saartega. Alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali, kaks järgmist mängivad edasi kohtadele 5.–8. «Vastastest me palju infot ei oma, aga eks avamängude järel saame juba videosid vaadata,» sõnas Liiva.

«Mõne koondise eemalejäämine tegi turniirikalendri hõredamaks. See muidugi kergendab taastumist, aga pigem on kahju, et rohkem tugevaid mänge ei saa. Samas jätavad vahepäevad aega nii treenimiseks kui ka oma mängu ja vastaste analüüsimiseks,» arutles koos Liivaga peatreener Kungurtsevat abistav Ragnar Põldma.

«Ainult kogemusi me siiski sinna hankima ei lähe. Plaan on mängida igas kohtumises maksimumi ehk võidu peale. Suuremat pilti vaadates on tegu meie naiste koondise järelkasvuga ja loodame, et EM annab palluritele motivatsiooni treenimiseks ning uuele tasemele tõusmiseks,» lausus Liiva.