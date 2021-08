Saksamaa meedia: Bottas lahkub Mercedesest, kui jätkab F1-s sõitmist

Palju juttu käib Valtteri Bottase ümber, kes on suure tõenäosusega Mercedesest lahkumas. Uueks meeskonnaks arvatakse soomlasele olevat Williamsit või Alfa Romeot. Intensiivsemad jutud on just viimase kohta.

Saksamaa F1 ajakirjanik Michael Schmidt selgitas, et võimalus just Alfa Romeoga liitumiseks on suurim kui ealses varem. «Hetkel on Alfa Romeo kindlasti reaalsem variant kui Williams. Nende pealik Frederic Vasseur käis ka Ungari GP ajal Mercedese juures enam kui 10 korda visiidil,» selgitas Schmidt.