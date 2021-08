Meistriliiga debütant sai USA ülikoolist väärt täienduse

«Klubil on suurim rõõm, et talendikas mängumees Taavi Jurkatamm valis oma esimeseks profimeeskonnaks KK Viimsi. Tegemist on väga hea pikakasvulise viskajaga, kes suudab tegutseda edukalt ka lauas ning suudab mängida nii «kolme» kui ka «nelja» peal. Kindlasti suudab Taavi teha suuri edusamme enda arengus algaval hooajal,» kommenteeris KK Viimsi peatreener Valdo Lips.

Klubi tegevjuht ja partner Tanel Einaste: «Viimsil on hea meel, et Taavi usaldas oma esimeseks profihooajaks meie organisatsiooni. Näeme, et meil on Taaviga sama ambitsioon ennast liigas tõestada ning parim viis selle elluviimiseks on järjepidev ja sihikindel areng, mis päeva lõpuks tulemuse toob.»