Avamerepurjetamise MM toob Tallinnasse pea tuhatkond purjetajat

Ohutuse tagamiseks merel teevad MMi korraldajad kostööd mitmete organisatsioonidega. Tallinna Vabatahtlik Merepääste – Tallinn SAR rakendab oma jõud kiire reageerimise tagamiseks võimalike juhtumite puhul. Riigi Infokommunikatsiooni SA on teinud oma mereraadioside tugijaamad kasutamiseks kanalil 11. Võistluse ajal saavad kõik paadid kasutada kanalit 11 kõikidel rajapiirkondadel, olenemata sellest, kui kaugel nad MMi võistluskomiteest on. See teenus on eriti kasulik 9.-10. augustil toimuva pika avamerevõistluse ajal, kus raadioühendus on saadaval Eesti vetest kuni Soome rannikuni välja. Suur tänu Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele, lisateabe saamiseks olete oodatud võtma ühendust Jüri Grigorjeviga, juri.grigorjev@riks.ee.

Alexela ORC MM on väga suur ja tähtis võistlus ning eeslastel on põhjust omadele kaasa elada, sest Eesti purjetajad on viimasel kümnendil olnud ORC tiitlivõistlustel väga edukad. Eesti avamerepurjetamine ORC süsteemis on täna Euroopas ja ka maailmas tipus ja seda tänu siinsete meeskondade omavahelisele kõvale konkurentsile ja Kalevi Jahtklubile, kelle korraldatud kolmapäevaregatid ja muud regatid on olnud kasvava konkurentsiga treeninguks ja kasvulavaks.

Alates aastast 2013 ei ole möödunud aastatki, kus Eesti purjetajad ei oleks toonud ORC Euroopa või maailmameistrivõistlustelt medaleid ning 2019. aastal tuli Eestisse nii C grupi maailmameistritiitel kui ka Euroopa Meistrivõistluste kolmikvõit. Edukaimateks meeskondadeks on siin olnud läbi aastate Ott Kikkase Sugar, Aivar Tuulbergi Katariina II, Priit Tammemägi Premium, Jaak Jõgi Forte, ning nüüd viimastel aastatel ka Olympic Tiit Vihuli juhtimisel, Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ja Arne Veske Matilda 4. Eesti on meie suurepäraste tulemuste põhjal olnud nii 2013.a., 2016. kui ka 2019. aastal Euroopa Meistrivõistluste raames parim purjetamisriik Euroopas. Sama tiitel antakse ORC poolt välja ka sel aastal Tallinnas. Jääme huvi ja põnevusega ootama, mis riik see olema saab.