Eksmaailmameister pakkus Valtteri Bottase võimalikuks asendajaks tõelise üllatusmehe

Stroll, kes sõidab hetkel oma miljardärist isa poolt rahastatud Aston Martini võistkonnas, oleks Villeneuve'i arvates tulevaks hooajaks kõige loogilisem Lewis Hamiltoni tiimikaaslane. Seda peamiselt põhjusel, et Mercedese tiimijuht Toto Wolff ja Lance isa Lawrence Stroll saavad hästi läbi.

«Lawrence ja Toto Wolff on head sõbrad. Ma usun, et Bottas ja Stroll vahetavad omavahel kohad, sest Totol on vaja Bottasele uus töökoht leida,» rääkis Villeneuve Itaalia väljaandele Libero Quotidiano.