Messi on viimaks vabaagent, kuid kosilasi liiga palju pole

Barcelona teatas, et Messi ei saa nende ridades jätkata, kuna Hispaania kõrgliiga finantsreeglid on lihtsalt niivõrd karmid. Sestap jääbki küsida, mida teeb Messi edasi?

Manchester City

Kui Messi soovis juba möödunud suvel Barcelonast lahkuda, siis peeti just Manchester Cityt suursoosikuks tema allkirjale. Seda soovib ilmselt nii Inglismaa tippklubi kui ka nende peatreener Pep Guardiola ka tänavu.

Samas on ilmselt City lõpetanud Messi jahtimise, sest alles eile kinnitati tehing Jack Grealishiga. See läks Manchesteri klubile maksma 140 miljonit eurot ning veel loodetakse meeskonda tuua ründetuus Harry Kane.

Kuigi naftaklubiks peetaval Cityl peaks finantsi jaguma küll ja veel, siis jäävad ilmselt ka nende käed sedapuhku lühikeseks. Samas pole miski kindel enne, kui Messi kellegagi lepingu sõlminud.

Paris Saint-Germain

Kui Messi Hispaaniast lahkub, siis on kõige tõenäolisem sihtkoht Prantsusmaa ja PSG. Seda ennekõike puhtalt rahalises vaatenurgast, kuna on PSG üks vähestest klubidest maailmas, kes suudaks endale lubada Argentina tähtmängija palganumbrit.

Viimaste sõnumite teatel ongi Messi alustanud PSG-ga kõnelusi lepingu osas. Läbirääkimistesse on kaasatud ka PSG peatreener Mauricio Pochettino, kellega Messil on hea läbisaamine. Samuti on Messit Pariisis ootamas tema hea sõber Neymar ja maailma üheks andekaimaks noormängijaks peetav Kylian Mbappe.

Kahjuks just viimane võib saada otsustavaks Messi hankimises. Ka PSG jaoks jookseb kuskil rahalise võimekuse piir ja nõnda ei suuda nad kolme megapalgalist mängumeest enda rivistuses hoida. Hetkel pole aga Mbappe nõus PSG-ga uut lepingut sõlmima ja Messi tulekuga ilmselt väheneks see tõenäosus veelgi. Samas võib olla just Messi viimane pusletükk võitmaks ihaldatud Meistrite liiga trofee.

Barcelonas jätkamine

Mitmed jalgpallieksperdid usuvad, et Barcelona säärane tegutsemine on hoopis Hispaania kõrgliigale kinda viskamine ja bluff. Arvatakse, et nüüd võtab Hispaania kõrgliiga juhtkond ette reeglimuudatuse, mis teeks finantsreeglid oluliselt leebemaks. Nõnda saaks Messi Barcelonas jätkata ja kogu liigale oleks see väga kasulik.

Kui nõnda ka on, siis jagub Barcelona juhtkonnas väga palju mune ja ilmselt arutati kogu plaan läbi ka Messiga. Hispaania kõrgliiga pealik Javier Tebas on varasemalt palju kritiseerinud Barcelona tegutsemist enda majanduslikusseisus ja toonitanud, et nad peavad kulusid kärpima. Kui nüüd Tebas hoopis ise sammu tagasi teeks, siis ilmselt väheneks tema vastu austus.