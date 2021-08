Mõnnakmäe jõudis Eesti koondises märgilise verstapostini

Peale neljapäevast kohtumist Soomega on Mõnnakmäel kirjas 101 koondisemängu ja sellega on ta läbi ajaloo enim kordi koondist esindanud naisvõrkpallur Eestis. Julija tegi debüüdi täiskasvanute võrkpallikoondise eest 17. augustil 2012. aastal Viljandis. Ka tookord oli vastaseks Läti ja ka siis olid Eesti võidunumbrid 3:1. Esimese 100 mängu võitude-kaotuste saldo on meie koondise sidemängija poolt vaadates 47-53. Koondisemängude edetabelis järgnevad Mõnnakmäele Liis Kullerkann 96 ja Nette Peit 94 mänguga.

«Ega ma neid mänge ise lugenud ei ole. Kui eelmisel aastal öeldi, et mõned on sajast puudu, siis tundus endale ka uskumatu,» ütles Julija oma rekordit kommenteerides, «Kindlasti olen ma kõikides nendes mängudes olnud uhkusega Eesti eest väljakul ja tõesti tore, et nii suur number on kokku tulnud.»