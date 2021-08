Messita jäänud Barcelona võttis snitti Louis XV-st

Argentiinlane oli alates juuni lõpust küll vabaagent, kuid ometi oldi kindlad, et alates 2000. aastast Barcelonasse kuulunud Messi uus leping on vaid vormistamise küsimus. Ka tänavu märtsis taas Barcelona presidendiks valitud Joan Laporta märkis pressikonverentsil, et nii klubi kui ka mängija tahtsid koostööd jätkata, aga see pole lihtsalt võimalik.

Lionel Messi Barcelona eest 520 liigamängus

474 väravat

Kümnekordne Hispaania meister

Kuuekordne aasta parim jalgpallur

Neljakordne Meistrite liiga võitja

Põhjus peitub rahas. Eelmise presidendi Josep Bartomeu ajal elati Louis XV kuulsa lause järgi, et pärast mind tulgu või veeuputus. Klubi kulutas raha, nagu see kasvaks puu otsas ja uued 500-eurosed lehed sünnivad puhtalt õhust ja armastusest.

FC Barcelona president Joan Laporta. FOTO: Joan Monfort/AP/Scanpix

«Ma ei taha tekitada asjatut lootust,» vastas Laporta küsimusele, kas olukorda Messiga on võimalik kuidagi päästa. «Läbirääkimiste ajal teadsime teistest talle tehtud pakkumistest. Mõlemad osalised vajasid aega. Nüüd on aga jutud lõppenud ning toonud meid olukorda, kus kokkulepet pole palgalimiidi tõttu. Leo tahtis jääda, seega pole ta õnnelik. Me kõik tahtsime, et ta jääks, ent seisame nüüd vastamisi varasema käitumise tekitatud tegelikkusega. Ja seda pole võimalik muuta.»

Barcelona sipleb kõrvuni võlgades, mis on üle miljardi euro. Arvestades, et Messi teenis 2017. aastal sõlmitud lepinguga viimastel andmetel aastas vähemalt 138 miljonit eurot, millele võisid lisanduda preemiad, ei pea olema Sherlock Holmes ega majandusekspert mõistmaks, miks on klubi rahavanker nõnda sügavale kraavi vajunud.

Laporta lõi aga selguse majja. Tema sõnul moodustaks klubi palgafond koos Messiga 110 protsenti nende tulust. Ilma Messita oleks protsent «vaid» 95, kuid seegi jääb soovitavast 70 protsendist palju maha.

Seega polnud Barcelonal võimalik Messit tulevaks Hispaania kõrgliigahooajaks koosseisu registreerida, sest meistrisarjas on igale klubile sätestatud kulutamise ülempiir ning pakust üle astumisega kaasnevad karistused. Ent vutieksperdid peavad tõenäoliseks, et klubi üritab kõrgliigat oma suurima tähe võimaliku kaotamisega survestada, et nood Barcelona kulutamislimiiti tõstaks. Samas ei usuta, et see läheb läbi, sest meistrisarja pealik Javier Tebas on tuntud mehena, kes ei allu provokatsioonidele, vaid järgib reegleid vaat et kullipilguga.

Antoine Griezmann FOTO: Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de/Scanpix