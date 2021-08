Kanepi on kodusel turniiril finaalist vaid võidu kaugusel

Meeste turniiril on tänases poolfinaalis vastamisi Vladimir Ivanov ja Mattias Siimar. Ivanov võitisveerandfinaalis teise asetusega Otto Virtaneni ülipingelises kohtumises 2:6, 6:4, 7:6(5). Siimar alistas Kenneth Raisma, kes seisul 4:6, 0:1 kubemelihase vigastuse tõttu loobumisvõidu andis.

Seega on kindel, et pühapäevases esikohamatšis on kindlasti üheks osapooleks Eesti tennisist. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Venemaa tennisist Yan Sabanin ja itaallane Simone Roncalli.