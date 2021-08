Jari-Matti Latvala soovib, et Ogier’ga jagaks autot soomlane

«Oleme järgmist aastat temaga arutanud, aga otsuseid ei saa enne vastu võtta, kui avaldatakse võistluskalender. Vajame seda, et saaksime kokku leppida, millistel rallidel ta sõidab ja kus on kedagi teist vaja,» seletas Latvala olukorda Iltalehtile.

Kõige paremal positsioonil selleks on tänavu WRC2-arvestuses kahel korral rajale tulnud ja mõlemal korral võidutsenud Esapekka Lappi. «Teistest soomlastest on ka Jari Huttunen ja Teemu Suninen kiired, aga Jaril pole piisavalt kogemusi ja Teemul on olnud keeruline aasta. Esapekka on natuke sõtinud tänavu, aga suurepäraselt,» rääkis Toyota pealik.