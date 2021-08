Leicester jättis Manchester City hooaja esimesest tiitlist ilma

Londonis Wembley staadionil toimunud kohtumises löödi ainult üks värav. See sündis 88. minutil ning autoriks Leicesteri Nigeeria ründetuus Kelechi Iheanacho. Kindlasti oli see väga magus 24-aastasele ründajale, kes mängis aastatel 2014-2017 just Manchester City ridades.