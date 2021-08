JÄRELVAADATAV ⟩ Avamerepurjetamise MM sai Tallinnas piduliku avapaugu

Avamisest võtavad osa kõigi riikide sportlased ning lisaks on kavas sõnavõtud, MM-lipu heiskamine ning sümboolse olümpiatule süütamine selleks õhtuks kui Tokyos olümpiatuli kustub.

Kokku on võistlustulle astumas tuhatkond purjetajat 104 jahi pardal 12 riigist, et võistelda kolmes klassis, kus kõigis selguvad maailmameistrid. Kui eestlastest osalevaid jahte on võistlusel 34, siis 70 jahti tulevad Eestisse Itaaliast, Taanist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Rumeeniast, Lätist, Leedust ja Venemaalt.