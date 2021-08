Messiga koos Barcelonas pallima pidanud jalgpallitäht soovib enne debüüti klubist lahkuda

Agüero liitus Barcelonaga sel suvel, mil ta otsustas Manchester Cityst lahkuda. Barcelonaga liitumisel rääkis enim kaasa fakt, et Agüero saab mängida koondisekaaslase ja hea sõbra Messiga. Praeguste uudiste valguses jääb see ära ning Agüero tunneb end petetuna.

Hispaania meedia teatel on Argentina ründetuus palganud endale juba avokaadi, kes asub teda Barcelonast lahkuda aitama. Väljaande Beteve sõnul olevat Barcelona president Joan Laporta lubanud, et ta saab Messiga koos väljakule joosta. See ongi asi, millest nüüd kinni haaratakse, sest see unistus Barcelonas jääb täitmata.