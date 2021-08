Latvala on Belgia eel optimistlik

Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse esimest korda MM-rallit Belgias. Kuigi see on näiteks Hyundai mehe Thierry Neuville'i koduralli, siis Latvala on optimistlik.

«Muidugi on suur väljakutse, kui konkurentidel on selle ralli kogemusega sõitjad, aga üldiselt on meie piloodid ja autod olnud asfaldil väga konkurentsivõimelised. See fakt ja meie tugev seis MM-arvestuses näitavad seda,» sõnas Latvala Rallit.fi-le.

«Hea seis MM-arvestuses tähendab omakorda seda, et meie sõitjad on esimesena tee peal, kui see on veel puhas,» jätkas tiimiboss. Nimelt kui kruusa peal on tavaliselt eelis tagantpoolt tulijatel, siis asfaldil on see vastupidine.

Ieperi rallil on ees sõitjatel traditsiooniliselt olnud eriti suur eelis, sest seal saab kurve palju lõigata ja sellega tuuakse omakorda tagantpoolt tulijatele muda ja muud sodi tee peale.