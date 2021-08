Barcelona president kinnitas, kus Messi järgmisel hooajal mängib

5. augustil andis Barcelona teada, et nad ei saa Messiga koostööd pikendada, sest Hispaania kõrgliiga finantsregulatsioonid ei võimaldanud neile seda. Pärast teadet hakkasid kiirelt levima jutud, et pallivõlur liitub PSG-ga. Nüüd sai see veel kinnitust.