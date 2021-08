Barcelona tähtmängija Messi lahkumisest: see tegi haiget nii meile kui ka talle

«Kaotasime läbi aegade parima mängija. See tegi nii meile kui ka talle haiget. Ma ei tea tervet lugu. Mõlemad pooled ütlesid, et asi oli numbrites. Viimaste aastate juhatus ei ole aidanud, aga ajalugu näitab, et suudame taas tõusta,» rääkis Pique, kes ilmselt kritiseeris eelmise klubi presidendi Josep Maria Bartomeu juhtimise all toimunud laristamist.