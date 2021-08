M-Spordi tiimipealikule teeb üks Belgia ralli aspekt muret

Belgia rallil suundutakse viimasel päeval kuulsale Spa-Francorchamps'i ringrajale, kus sõidetakse ühtlasi ka punktikatse. See asub aga hoolduspargist suhteliselt kaugel ja Millenerile valmistab peavalu, et enne punktikatset on sinna määratud rehvivahetusala.

«Ma hindan seda, et peame uutesse kohtadesse minema ja ma usun, et Spa ringrajal sõidetav punktikatse saab olema väga huvitav. Sellises kohas on väga palju entusiastlikke toetatajaid,» alustas Millener Dirtfishile antud intervjuud.

«Aga kaks rehvivahetusala tähendavad, et peame paljusid inimesi Spa-s kohapeal hoidma, et sellega tegeleda. Paneme punktikatseks uued rehvid alla, kuigi räägime koguaeg, et proovime nende kogust vähendada,» nurises M-spordi tiimipealik, kelle sõnul on see lihtsalt kulu.