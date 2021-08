Noor käsipallikoondislane siirdus Itaalia tippklubisse

«Esimesed muljed on suurepärased. Hispaanlasest treener on väga hea ning naiskond ühtne ja sõbralik. Sulasin võistkonda sisse kiiresti ning kõik kartused, mis olid üksinda võõrasse riiki ja keskkonda liikumisel, pühiti kiiresti minema,» rõõmustas kolmandat nädalat Sitsiilia väikelinnas Erices treeniv neiu.

«Klubi on kõvasti arengusse panustanud. Võistkonnas on mitu argentiinlannat, värskelt liitusid kaks Horvaatia mängijat ning ka kohalike seas välisklubide kogemustega pallureid. Eesmärgiks on võita Itaalia liiga ja karikas ning debüteerida edukalt eurosarjas,» teadis Gorbatsjova naiskonna ambitsioone.

Noorest east hoolimata on Gorbatsjova Eestis juba vägagi tunnustatud mängija. Reval-Spordi naiskonnas on tal kaks Eesti meistritiitlit ja üks karikavõit. Mullu oli Gorbatsjova ülekaalukalt 119 väravaga meistriliiga parim snaiper ning valiti ka hooaja sümboolsesse koosseisu.

«Polina on juba pikalt olnud üks Eesti lubavamaid noori talente ning mul on hea meel, et ta saab võimaluse end välismaal tõestada. Loodame, et Alina ja nüüd Polina eeskujul näeme pärast koondise taaselustamist veel naisi välismaale liikumas ning seeläbi koondise taset tõstmas,» kommenteeris üleminekut Eesti naiste koondise peatreener Taavi Tibar.