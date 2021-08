Kas ajalugu kordab ennast? Bayern noolib järjekordset Dortmundi ründetalenti

21-aastane Haaland on jalgpallimaailma üks kuumemaid nimesid ja teda seostati juba sel suvel mitme tippklubiga. Kuigi tänavu ta ilmselt klubi ei vaheta, siis järgmisel suvel on see täiesti võimalik. Ühe kosilasena on ennast valmis pannud ka Müncheni Bayern.