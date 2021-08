Koduseks EMiks valmistuv võrkpallikoondis kontrollib vormi Soome vastu

Et pidurdada koroonaviiruse levikut ja tagada koondise maksimaalne kaitstus enne kodust EMi, on kõik mängud publikule suletud. Vollehuvilised saavad siiski 12. augustil toimuvale kohtumisele Postimehe otsepildi vahendusel kaasa elada.

Peatreener Cédric Énardi kasutuses on nendeks kohtumisteks 17 mängijat. Peatreener ütles, et viimane ettevalmistusperiood on kulgenud soovitult. «Alustasime rahulikult, liigume edasi samm-sammult, et mitte üle forsseerida ja saada aimu, millises seisus mehed on. Vigastustega hädas olnud meeste osas püüame eriti ettevaatlikult tegutseda, aga algus on olnud hea,» kommenteeris juhendaja.