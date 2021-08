BLOGI JA GALERII ⟩ Vapralt võidelnud Flora vandus Küprose klubile alla penaltiseerias

Kui Tallinna FC Flora 15 aastat tagasi esimest korda klubi ajaloos eurosarja avaringist edasi sai, oli nende vastaseks Henning Bergi juhendatud Oslo Lyn. Kuivõrd praegu tegutseb norralane Küprose klubi Nikosia Omonia peatreenerina, lootsid paljud, et justnimelt tema on rohevalgete jaoks see omapärane talisman, kelle abil õnnestuks nüüd esimese Eesti klubina lunastada koht eurosarja alagrupis. Paraku see nii polnud.

Flora oli nädal tagasi Küprosel peetud avamängu kaotanud küll 0:1, ent eile Lillekülas toimunud kordusmatšiks olid kõik šansid endiselt olemas. Vaja oli vaid väravaid. Avavile järel kulus Jürgen Henni hoolealustel küll ca kümmekond minutit, et mängu sisse elada, kuid seejärel haarati ohjad enda kätte. Ent avapoolaja lõpus tabas florakaid külm dušš.

Omonial oli vasakul äärel tekkimas võimalus, mis sundis Matvei Igoneni väravast välja tulema. Kollkipri klaarimine aga ebaõnnestus ning pall maandus täpselt vastaste jalgadel, kes ka kohe valveta jäänud väravat otsisid. Esimese löögiürituse suutis Markus Poom blokeerida, kuid seejärel põrkas nahkkera ette Andronikos Kakoullile, kes mänguskoori ikkagi avas.

Poolajapausil said florakad oma plaane korrastada ning 48. minutil seadis Rauno Sappinen tabloole juba viigiseisu, kui jõudis esimesena jaole kastis lahti jäänud pallile.

See süstis Flora mängijatesse lootust ning nad jätkasid mängus domineerimist. Olukordi küll loodi, kuid väravat ei tulnud ning armuaeg tiksus halastamatult nullile lähemale. Ent 88. minutil see juhtus: Flora võitis keskväljal palli ning see toimetati Sappinenile. Edurivimees mängis oskuslikult kaitsja Hector Yuste kohvile ning saatis pärast pööret kukkumise pealt nahkkera võrku.

See tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes oli mänguseis 2:2 viigis ning võitjat hakati selgitama lisaajal. Jätkunud pooltunnil rohkem väravaid aga ei nähtud, mistap otsustati kohtumise saatus penaltiseerias. Seal saatis edu külalisi: otsustavaks sai Flora kuues lööja Sten Reinkort, kelle löögi Fabiano tõrjus.

Kaotusest hoolimata pole Flora euroteekond ning alagrupiunistus veel lõppenud: neid ootab ees veel kaks mängu Konverentsiliiga play-off’is, kus vastaseks tuleb kas Shamrock Rovers (Iirimaa) või Durrësi Teuta (Albaania).

Kohtumise käekäiguga saab pikemalt tutvuda allolevas blogiaknas:

Enne kohtumist:

Mängueelsel pressikonverentsil sõnas Flora peatreener Jürgen Henn, et suures plaanis minnakse kohtumisele vastu samalt seisult nagu Meistrite liigas Legia vastu. Ka siis kaotati võõrsil toimunud avamäng ühe väravaga ning kodus võttis Flora mänguohjad kindlalt enda kätte.

«Ülesanne on suhteliselt sarnane ja lähenemine ka. Olukord on ju sisuliselt sama – meie vajame väravat,» vahendas Soccernet.ee juhendaja mõtteid. «Analüüsisime avamängu ja leidsime üles kohad, miks me ei olnud nii teravad. Need polnud suured asjad, vaid taktikalised detailid, paiknemised väljakul ja nii edasi. Mu noortetreener ütles küll, et jalgpallis pisiasju pole ja neist moodustuvad suured asjad, aga just detailide kallal tegime tööd.»

Kui Flora suudabki Omonia korduskohtumises seljatada, kindlustaksid nad esimese Eesti klubina koha eurosarja alagrupis. Nimelt läheksid nad sellisel juhul Euroopa liiga play-off'is vastamisi Belgia kõrgliiga mulluse hõbeda Antwerpeni Royaliga. Kui too kohtumine võidetaks, jõutaks alagruppi Euroopa liigas, kaotuse korral potsatatakse aga konverentsiliiga alagruppi.