Eesti noorsportlased naasid EMilt koguni kolme medaliga

«Kolm medalit EM-ilt on suurepärane tulemus! Kui varasemalt on juunioride EM-ilt Eestile medaleid võitnud vaid Eesti hetke parimad piljardisportlased (Denis Grabe, Mark Mägi ja Mihkel Rehepapp), siis nüüd lisandub nende nimede hulka ka Gnadeberg ja Maimre, mille üle on väga hea meel. Loodetavasti julgustab see veelgi rohkem Eesti noori piljardispordiga tegelema,» ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik peale võistlusi.