Eesti käsipallikoondislane liitus Soome rekordmeistriga

Kaks aastat tagasi juunis rahvuskoondises debüteerinud 23-aastane Viitkar sõlmis eelmisel hooajal Soome karika võitnud ja meistrivõistlustel pronksile tulnud tiimiga üheaastase lepingu võimalusega seda aasta võrra pikendada. 2009. aastani oli Karjaa – rootsi keeles Karis – omaette linn, kuid ühines siis Pohja ja Tammisaariga Raasepori (Raseborg) linnaks.

«BK-46 peatreener Andreas Rönnberg tahtis mind oma meeskonda juba eelmisel aastal, aga siis üleminek ei teostunud. Nüüd käisin siin juunis nädalakese end veel näitamas ja sõlmisime lepingu. Hakkan lisaks mängimisele sügisel ka kohalikus Lärkkulla keelte- ja muusikakoolis rootsi keelt õppima,» jutustas Viitkar.

BK-46 on läbi ajaloo Soome kõige tituleeritum klubi, kelle saldol on 20 meistrikulda ja 11 kahvatumat värvi medalit. 1980. ja 1990. aastatel valitseti kohalikku käsipalli suveräänselt, ent viimane tiitlivõit pärineb 15 aasta tagant. Eestlased on BK-46 esindanud vähem kui teisi tippklubisid, viimati kandis lõuna-soomlaste särki Janis Selge hooajal 2017/2018.

«Esimesed muljed on väga head, sulandusin kiirelt tiimi ja vaikselt hakkan juba rootsi keelest aru ka saama. Meeskond on tugevnenud ja kindlasti on eesmärgiks liigakuld – madalamat latti polekski mõtet seada. Mängime kaasa ka samas eurosarjas, kus Põlva Serviti ja HC Tallinn,» selgitas 23-aastane joonemängija.

HC Tallase kasvandik käis läbi kõik noortekoondised ning hakkas Eesti meistriliigas HC Tallinnat esindama meeskonna loomisest peale. Viimase nelja hooajaga aitas Viitkar pealinlased karikavõiduni ja kahel korral liigahõbedale. 2019. aastal lõpetas ta snaiprite edetabeli kolmandal astmel, visates Tallinna kasuks 128 väravat.

Kahel viimati lõpetatud hooajal ehk 2019 ja 2021 kevadel valiti Viitkar joonemängijana meistriliiga sümboolsesse koosseisu ning Eesti rahvusmeeskonnaski on ta peatreener Thomas Sivertssoni käe all kindlaks koondislaseks saanud.